У чотирьох регіонах України за минулу добу не виявлено жодної смерті від COVID-19

Найбільше смертей у Києві й Дніпропетровщині

Найбільше смертей у Києві й Дніпропетровщині

Рixabay

За минулу добу 1 січня, в 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено.

Про це йдеться в офіційній статистиці по розвитку епідемії від РНБО, пише RegioNews.

Так, нових випадків коронавірусу не було виявлено у Чернігівській, Запорізькій, Донецькій та Тернопільській області.

По одному летального випадку від коронавірусу за добу зафіксовано в Рівненській, Волинській, Закарпатській та Кіровоградській областях. Найбільше смертей у Києві – 16, Дніпропетровщині – 17, на Харківщині – 12, Львівщині та Київщині – по 10.

Нагадаємо, в Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.

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