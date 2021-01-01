У чотирьох регіонах України за минулу добу не виявлено жодної смерті від COVID-19
Найбільше смертей у Києві й Дніпропетровщині
Найбільше смертей у Києві й Дніпропетровщині
За минулу добу 1 січня, в 4 областях України померлих від COVID-19 не виявлено.
Про це йдеться в офіційній статистиці по розвитку епідемії від РНБО, пише RegioNews.
Так, нових випадків коронавірусу не було виявлено у Чернігівській, Запорізькій, Донецькій та Тернопільській області.
По одному летального випадку від коронавірусу за добу зафіксовано в Рівненській, Волинській, Закарпатській та Кіровоградській областях. Найбільше смертей у Києві – 16, Дніпропетровщині – 17, на Харківщині – 12, Львівщині та Київщині – по 10.
Нагадаємо, в Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку