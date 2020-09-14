14:48  14 вересня
Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
15:33  14 вересня
Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 16:59 1

У психоневрологічному інтернаті на Житомирщині люди масово похворіли на коронавірус

14 вересня 2020, 16:59 1
Читайте также на русском языке
COVID-19 заразилися восьмеро людей
COVID-19 заразилися восьмеро людей
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області у Любарському психоневрологічному інтернаті зафіксували спалах коронавірусу.

Про це розповіла заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"У Любарському психоневрологічному інтернаті є хворі на коронавірус. Це інтернат закритого типу. Там сьогодні 8 інфікованих людей", - сказала Остапченко.

Також у Ємільчинській райлікарні на карантин закрили відділення, де надають допомогу вагітним, та дитяче відділення. Хворим, яких не може прийняти місцева лікарня, надають допомогу в Новограді-Волинському.

Зазначимо, від початку пандемії коронавірусу у Житомирській області підтвердили 4390 випадків COVID-19, з них 2350 людей одужали та 83 померли.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень до лікарень із COVID-19 потрапили майже 3 тис. українців.

коронавірус карантин лікарні Житомирська область хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »