У психоневрологічному інтернаті на Житомирщині люди масово похворіли на коронавірус

COVID-19 заразилися восьмеро людей

COVID-19 заразилися восьмеро людей

Рixabay

Про це розповіла заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"У Любарському психоневрологічному інтернаті є хворі на коронавірус. Це інтернат закритого типу. Там сьогодні 8 інфікованих людей", - сказала Остапченко.

Також у Ємільчинській райлікарні на карантин закрили відділення, де надають допомогу вагітним, та дитяче відділення. Хворим, яких не може прийняти місцева лікарня, надають допомогу в Новограді-Волинському.

Зазначимо, від початку пандемії коронавірусу у Житомирській області підтвердили 4390 випадків COVID-19, з них 2350 людей одужали та 83 померли.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень до лікарень із COVID-19 потрапили майже 3 тис. українців.