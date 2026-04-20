Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
Оператори підрозділу РУБпАК "Стрікс" під час бойової роботи на Південно-Слобожанському напрямку знешкодили групу ворожих безпілотників. Бійці знищили дев’ять ударних БпЛА типу "Молнія"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Ці дрони російські війська використовують для атак по позиціях Сил оборони та ударів по мирних населених пунктах Харківської області. Завдяки злагодженим діям операторів вдалося зірвати чергові спроби ударів.
"Підрозділ системно знищує ресурси противника та послаблює його бойові можливості", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, у ніч на 16 квітня Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
На кордоні з Молдовою зафіксували рух небезпечних хижаків
