Оператори підрозділу РУБпАК "Стрікс" під час бойової роботи на Південно-Слобожанському напрямку знешкодили групу ворожих безпілотників. Бійці знищили дев’ять ударних БпЛА типу "Молнія"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ці дрони російські війська використовують для атак по позиціях Сил оборони та ударів по мирних населених пунктах Харківської області. Завдяки злагодженим діям операторів вдалося зірвати чергові спроби ударів.

"Підрозділ системно знищує ресурси противника та послаблює його бойові можливості", – зазначили у ДПСУ.

