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20 вересня 2020, 14:28 6

В Україні готові послабити карантин лише дві області

20 вересня 2020, 14:28 6
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Йдеться про Кіровоградщину й Херсонщину
Йдеться про Кіровоградщину й Херсонщину
Фото з відкритих джерел
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Станом на 20 вересня в Україні послабити карантин не можуть 22 області. У цьому списку також є Київ.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх цих регіонах перевищено допустимий показник захворюваності на COVID-19, який не повинен перевищувати 40 осіб на 100 тисяч населення. Зокрема, у Тернопільській області цей показник становить 388,3.

Послабити карантин не можуть у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській областях.

Готові пом'якшити обмеження лише Кіровоградська і Херсонська області.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинні зони.

Також уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони.

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