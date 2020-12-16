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16 грудня 2020, 10:44 6

Голова Верховної Ради заявив, що не стане вакцинуватися від COVID-19

16 грудня 2020, 10:44 6
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Разумков вважає за потрібне забезпечити спочатку вакциною "тих, кому вона більш потрібна"
Разумков вважає за потрібне забезпечити спочатку вакциною "тих, кому вона більш потрібна"
Фото: з відкритих джерел
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Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що не вакцинуватиметься від коронавірусної хвороби COVID-19 через те, що перехворів і має антитіла. Однак, його публічна позиція - він підтримуватиме вакцинацію в цілому. 

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі одного із телеканалів.

Мені у цьому плані трошки простіше, я перехворів і якийсь час точно у мене будуть антитіла. Я думаю, що сьогодні є велика кількість людей, які потребують вакцинування більше, ніж я і тут повинен бути пріоритет", - зазначив Разумков.

За його словами в першу чергу, вакцинація має бути доступною для військових, медиків та працівників закладів освіти.

Якщо ми говоримо про публічну позицію - для мене це не питання. Так само як я робив публічне вакцинування від грипу… Якщо ми говоримо про публічну позицію - я 100% її буду підтримувати. Якщо буде необхідність віддати свою вакцину тим, кому вона сьогодні більш потрібна - також тут не буде якихось (проблем - ред.)", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього підтвердили захворювання COVID-19.

коронавірус вакцина карантин медики Дмитро Разумков
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