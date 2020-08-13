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13 серпня 2020, 18:32 7

Майже 40% українців не вважають COVID-19 небезпечною хворобою

13 серпня 2020, 18:32 7
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Половина опитаних не задоволена діями влади по боротьбі з вірусом
Половина опитаних не задоволена діями влади по боротьбі з вірусом
Фото: flickr
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Близько 40% громадян України вважають, що проблему епідемії коронавірусу занадто перебільшують.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, передає RegioNews.

Майже 50% українців вважають, що ризик захворіти на COVID-19 не збільшився, трохи більше 20% думають, що він таки зріс, 14% запевняють, що зменшився.

35% українців занепокоєні ситуацією з пандемією COVID-19, 30% вважають, що їх скоріше хвилює ця тема, ніж ні. Майже 35% опитаних відповіли, що їх ця тема мало хвилює.

Майже 40% опитаних вважають нову коронавірусну інфекцію небезпечною, але впевнені, що найближчим часом лікарі з нею впораються. Така ж кількість людей переконані, що проблема коронавірусу надто перебільшена.

18% респондентів переконані, що хвороба може мати катастрофічні наслідки для людства.

Більшість українців незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

Зокрема, 46.1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо, 21.2% вважають, що влада нічого не робить для подолання епідемії, і 21.0% думають, що влада робить все, що можливо.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 13 серпня в Україні зафіксовано 1592 нові випадки COVID-19. Це новий рекорд від початку епідемії коронавірусу.

коронавірус Україна опитування влада соціологія
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