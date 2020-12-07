Штепа не з’явилася в суд через коронавірус та пневмонію - адвокат

Захисники Штепи заявляють, що вона не може приїхати за станом здоров’я

Захисники Штепи заявляють, що вона не може приїхати за станом здоров’я

Фото: із відкритих джерел

Ексмер Слов’янська, одіозна Неля Штепа не з’явилася на засідання в Орджонікідзевський районний суд Харкова у зв’язку із пневмонією, яка розвинулася внаслідок захворювання на COVID-19.

Про це в коментарі Інтерфакс-Україна розповів адвокат Штепи Олександр Шардін, передає RegioNews.

Під час засідання суд має розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Штепі, яку звинувачують в сепаратизмі.

За словами адвоката, клопотання не вдалося розглянути через те, що у підозрюваної пневмонія і вона знаходиться на лікарняному.

Він додав, що наступне засідання заплановане на 16 грудня, але він не впевнений, що воно відбудеться. Розгляд справи Штепи має розпочатися вже в п'ятий раз.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.