Жорсткий карантин: місцева влада підтримує посилення обмежень у січні - Шмигаль

Зараз йдуть консультації за списком обмежень з мерами міст і головами ОДА

Зараз йдуть консультації за списком обмежень з мерами міст і головами ОДА

Фото: з відкритих джерел

З урахуванням динаміки захворюваності в січні доведеться вводити більш жорсткі карантинні заходи. Так, на засіданні Кабінету міністрів України, 9 грудня, буде визначено повний список обмежень, які будуть введені при переході на більш жорсткий карантин.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на сторінці в Facebook.

За словами прем'єра, місцеві влади підтримують заборону або обмеження діяльності:

святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ - 100%;

музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля - 95%;

святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів - 90%.

Водночас міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування), зазначив Шмигаль.

Наразі ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку", - зазначає він.

Як заявляє прем'єр, у грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину "вихідного дня" в країні вдалося дещо стабілізувати епідемситуацію і розвантажити медичну систему.

Цього тижня тричі кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наша медична система протягом грудня впорається з нинішнім навантаженням", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, 25 листопада Кабмін провів опитування серед мерів міст щодо карантину.