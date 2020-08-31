У Запорізькій області голова ОТГ і його секретар захворіли COVID-19
Петро Кіяшко кілька днів ходив на роботу з симптомами захворювання
Петро Кіяшко кілька днів ходив на роботу з симптомами захворювання
Коронавірус виявили у голови Веселівської об'єднаної територіальної громади Петра Кіяшка. У нього діагностували коронавірусну інфекцію, при цьому він кілька днів ходив на роботу з симптомами захворювання.
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання Забор.
Зараз Петра Кіяшка госпіталізовано до Мелітопольської лікарні.
Стало відомо, що COVID-19 виявили і у його заступника, секретаря селищної ради Раїси Стогній.
Нагадаємо, Петро Кіяшко (1956 р.) керує смт Веселе Запорізької області 29 років: спочатку - як голова селищної ради, потім - як глава об'єднаної громади.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 30 серпня виявили 2141 новий випадок інфікування коронавірусом, за минулу добу померли 30 осіб, 380 людина одужала від хвороби.
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