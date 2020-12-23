В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих COVID-19

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві та Запорізькій області

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві та Запорізькій області

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 22 грудня COVID-19 виявили у 10 136 осіб, зафіксовано 275 летальних випадків, 2979 хворих госпіталізували, 15 372 пацієнта одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня. Зокрема, захворіли 537 дітей і 422 медпрацівники", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) і Харківській (591) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 989 642 особи;

одужало – 615 660 осіб;

летальних випадків – 17 172;

проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).