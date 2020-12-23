В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих COVID-19
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві та Запорізькій області
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві та Запорізькій області
В Україні за 22 грудня COVID-19 виявили у 10 136 осіб, зафіксовано 275 летальних випадків, 2979 хворих госпіталізували, 15 372 пацієнта одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
10 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня. Зокрема, захворіли 537 дітей і 422 медпрацівники", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) і Харківській (591) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 989 642 особи;
- одужало – 615 660 осіб;
- летальних випадків – 17 172;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу