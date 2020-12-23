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В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих COVID-19
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23 грудня 2020, 09:03 9

В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих COVID-19

23 грудня 2020, 09:03 9
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Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві та Запорізькій області
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві та Запорізькій області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 22 грудня COVID-19 виявили у 10 136 осіб, зафіксовано 275 летальних випадків, 2979 хворих госпіталізували, 15 372 пацієнта одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня. Зокрема, захворіли 537 дітей і 422 медпрацівники", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) і Харківській (591) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 989 642 особи;
  • одужало – 615 660 осіб;
  • летальних випадків – 17 172;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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