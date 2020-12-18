"Слуга" Богуцька підхопила COVID-19 і вже 10-й день перебуває на самоізоляції

Вона вважає, що захворіла через поїздки у маршрутках

Вона вважає, що захворіла через поїздки у маршрутках

Facebook

Депутат фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька розповіла, що захворіла на коронавірус і вже 10-й день перебуває на самоізоляції.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

"Ми вдома разом з сином хворіємо. Переношу хворобу легко. Перші чотири дні була температура 38 і 38,5, а зараз все ок, але є залишкові явища. Приймаю відхаркувальні, щоб було легше дихати. У мене коронавірус проходить, як звичайна ГРВІ, але і звичайну ГРВІ я не переношу на ногах, все одно треба вилежати", - повідомила нардеп.

Також Богуцька розповіла, що знає, де і коли захворіла на COVID-19.

"Було б дуже несподівано, якщо б при всьому тому, що я практично ходжу без маски, я не захворіла. Я писала у себе на Фейсбуці, що передостанній тиждень у Раді я їздила на маршрутці, коли ФОПи збиралися, не було як під'їхати. Я писала, сидячи в маршрутці, що відчуваю себе самогубцем. Все тому, що по склу аж тече. Попри те, що всі в масках, але все ж видихають. Ці пари разом з ковідом прям стікають по склу. Не заразитися в цій маршрутці було неможливо", - заявила Богуцька.

Однак депутат вважає, що навіть добре, що вона це перенесла на собі, оскільки тепер знає все, що може нести в собі це захворювання, як його переносити і, що робити, щоб перехворіти легко.

"Треба мати міцний імунітет, щоб побороти вірус. Якщо його немає взагалі, то потрібно робити все, щоб його зміцнити", - радить нардеп.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили понад 12,5 тисяч нових випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)