Голова Луганської ОДА Гайдай вилікувався від COVID-19

У Гайдая було уражено 30% легенів

У Гайдая було уражено 30% легенів

Фото з відкритих джерел

Про це він заявив у відеозверненні на свій сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Був певний час на самоізоляції, лікувався. Моя хвороба проходила середньо – температура, слабкість, ломота, пропало відчуття запахів. 30% ураження легень. Але, слава богу, побороли", – сказав Гайдай.



Завтра, 23 листопада, Гайдай вийде на роботу і почне об'їзд лікарень області, щоб перевірити, як освоюють бюджетні гроші, виділені на боротьбу з інфекцією.

Вже з наступного тижня я буду об'їжджати всі лікарні області. Тому що ми отримали гроші від держави, і передали їх усім опорним лікарням – це та на придбання кисню, на апаратуру та ін. Також завершили сертифікацію кисню, який випускає наш завод "Азот". Тепер нам цілком достатньо власного кисню, щоб забезпечити лікарні. Отримуємо також кисневі концентратори, щоб забезпечити найкращі наші віддалені куточки", – заявив Гайдай.

Posted by Сергій Гайдай on Sunday, November 22, 2020

Нагадаємо, 22 листопада в Україні додалося ще понад 12 тисяч нових випадків COVID-19.