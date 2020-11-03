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03 листопада 2020, 15:54 487

Нардепи внесли зміни до Держбюджету-2020 через коронавірус

03 листопада 2020, 15:54 487
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Йдеться про зміни у розділі державних запозичень
Йдеться про зміни у розділі державних запозичень
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень".

За ухвалення законопроекту проголосувало 296 народних депутатів, інформує RegioNews.

"Проєкт закону підготовлено з метою розв'язання питання забезпечення фінансування заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у пояснювальній записці.

Ухваленим документом №3040а вносяться зміни до статті закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з якими збільшуються річні планові призначення 2020 року за бюджетною програмою КПКВК 2301610 "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" для Проєкту "Додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"" на суму 556 695,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання.

Україна закон бюджет Верховна Рада парламент
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