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01 грудня 2020, 13:40 5

За минулу добу ще майже 400 працівників МВС захворіли на COVID-19: у яких областях найбільше

01 грудня 2020, 13:40 5
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Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 22 605 співробітників МВС
Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 22 605 співробітників МВС
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу в Україні коронавірус підтвердився у 377 співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Про це у вівторок, 1 грудня, повідомляє пресслужба відомства, пише RegioNews.

Так, найбільше нових пацієнтів з COVID-19 серед правоохоронців за добу 30 листопада виявили у Запорізькій (26), Івано-Франківській (20) областях і в Києві (45).

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 22 605 співробітників МВС, з них одужали - 21 615 осіб, померли - 70.

За добу коронавірус виявили у 377 співробітників МВС України. Інфографіка: МВС

Нагадаємо, в Україні за 30 листопада діагноз COVID-19 підтвердили 12 498 осіб, зафіксовано 221 летальний випадок, 10 023 пацієнти одужали, госпіталізували 1 470 хворих.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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