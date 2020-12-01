За минулу добу ще майже 400 працівників МВС захворіли на COVID-19: у яких областях найбільше

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 22 605 співробітників МВС

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 22 605 співробітників МВС

Фото з відкритих джерел

За минулу добу в Україні коронавірус підтвердився у 377 співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Про це у вівторок, 1 грудня, повідомляє пресслужба відомства, пише RegioNews.

Так, найбільше нових пацієнтів з COVID-19 серед правоохоронців за добу 30 листопада виявили у Запорізькій (26), Івано-Франківській (20) областях і в Києві (45).

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 22 605 співробітників МВС, з них одужали - 21 615 осіб, померли - 70.

Нагадаємо, в Україні за 30 листопада діагноз COVID-19 підтвердили 12 498 осіб, зафіксовано 221 летальний випадок, 10 023 пацієнти одужали, госпіталізували 1 470 хворих.

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