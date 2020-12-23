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23 грудня 2020, 17:12 7

60 працівників міської ради Слов'янська захворіли на COVID-19

23 грудня 2020, 17:12 7
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Також коронавірус підтвердили у деяких депутатів міської ради
Також коронавірус підтвердили у деяких депутатів міської ради
Фото: із відкритих джерел
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У міській раді Слов’янська Донецької області 60 співробітників захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє depo.ua із посиланням на мера міста Вадима Ляха, передає RegioNews.

За його словами, через це депутати не встигнуть до кінця року провести другу сесію міськради, щоб розглянути кадрові та бюджетні питання.

Робоча група вчора не відбулася, багато депутатів захворіли. На сьогодні хворіє найбільша кількість співробітників міськради за весь період пандемії - близько 60 чоловік, і в управлінні соцзахисту, і в цій будівлі", - заявив Лях.

Він зазначив, що ключові рішення депутати все ж встигли ухвалити.

На грані фолу, але ми все встигли. Сьогодні ні бюджетники, ні комунальники, за великим рахунком, крім затримки на кілька тижнів, не постраждали. Тобто, до критичної точки не дійшли", - підсумував мер міста.

Нагадаємо, у Слов’янську перемогу у другому турі виборів отримав Вадим Лях, явка на виборах у місті склала 32,4%.

8 грудня у Слов'янську ТВК не змогла зареєструвати новообраних депутатів міськради.

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