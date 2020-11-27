Міська рада Одеси переходить на дистанційний режим роботи

Таке рішення пов'язане із значним погіршенням епідемічної ситуації у місті

Таке рішення пов'язане із значним погіршенням епідемічної ситуації у місті

Фото: із відкритих джерел

У понеділок, 30 листопада Одеська міська рада переходить на дистанційний режим роботи і в такому форматі буде працювати упродовж всього наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, передає RegioNews.

В міській раді зазначили, що дистанційний режим роботи буде діяти до 6 грудня. Там організують електронний прийом звернень громадян, а особистий прийом проводитися не буде.

У зв’язку з погіршенням в Одесі епідеміологічної ситуації, прийнято розпорядження міського голови № 1032 від 26.11.2020 року "Про додаткові заходи щодо посилення карантину у виконавчих органах, на комунальних підприємствах та в установах Одеської міської ради", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Труханова офіційно оголосили переможцем на виборах мера Одеси, його підтримали 54,28% виборців, які прийшли на дільниці і проголосували.