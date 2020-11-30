Держава не дозволяє Києву задіяти лікарні НАМН для хворих COVID-19 - Кличко

Всього в даних лікарнях в наявності є 11 тисяч ліжок та кваліфікований персонал

Всього в даних лікарнях в наявності є 11 тисяч ліжок та кваліфікований персонал

Фото: kyivcity.gov.ua

За словами мера Києва Віталія Кличка, у відомчих лікарнях Національної академії медичних наук України є 11 тисяч ліжок і кваліфікований медперсонал, однак держава не дозволяє столичній владі залучити їх для розміщення хворих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг мера. Як зазначає Кличко, при цьому, Національна служба здоров'я в належній мірі не фінансує столичні медустанови, з якими укладено договір на надання допомоги хворим коронавірусом. Ситуація - складна. І сьогодні найголовніше - чітка логістика, план і злагодженість дій усіх гілок влади та всіх структур. А не тільки розмови про локдаун. Бо вірус стрімко розповзається. Бо госпіталізованих все більше. І все менше ліжок у лікарнях. І є проблема з киснем та інші виклики. Потрібно всі ці питання вирішувати", - зазначив мер. Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановили 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано 114 летальних випадків, 5771 пацієнт одужав. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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