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12 серпня 2020, 10:28 5

МОЗ змінив критерії визначення зон карантину

12 серпня 2020, 10:28 5
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У Міністерстві охорони здоров'я після проведеного аналізу вирішили об’єднати деякі показники по визначенню зон карантину в один.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Відтепер динаміку захворюваності та кількість випадків на 100 тисяч населення вирішили об’єднати в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових випадків на 100 тисяч населення упродовж 14 днів.

Проаналізувавши показники, які є, ми вирішили зробити ще зручніше, ще зрозуміліше, по яких критеріях ми визначаємо до того чи іншого рівня небезпеки", - сказав Степанов.

Він додав, що також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок в лікарнях.

Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахувати всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду", - зазначив він.

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Нагадаємо, в Україні за добу виявили 1433 нових хворих COVID-19, за минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків, 752 пацієнта одужали.

коронавірус карантин МОЗ брифінг Максим Степанов зона
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