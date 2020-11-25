У Вінниці хочуть перенести карантин вихідного дня

Остаточне рішення має схвалити комісія ТЕБ та НС

Остаточне рішення має схвалити комісія ТЕБ та НС

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У Вінницькій міській раді запропонували перенести карантин вихідного дня на понеділок та вівторок, замість суботи та неділі. Остаточне рішення має схвалити комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання vlasno.info.

За його словами, так підприємцям буде легше працювати і вони отримають виторг та зможуть виплатити усю заробітну плату своїм працівникам.

"Ми пропонуємо обласній комісії ТЕБ та НС перенести умовні вихідні дні на понеділок та вівторок... Також написали таке ж саме звернення до прем’єр-міністра України", - пояснив Очеретний.

Він також додав, що для підприємців ініціюватимуть скасування єдиного податку. Йдеться про податок для першої та другої груп.

Нагадаємо, що Вінниця відмовилася від новорічної ялинки. Мер Сергій Моргунов запропонував містянам "карантинний Новий рік".