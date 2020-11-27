Уряд найближчим часом представить нову стратегію по COVID-19
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом представить нову стратегію дій Уряду щодо ситуації з COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, жорсткого локдауну в Україні можна буде уникнути, якщо громадяни будуть дотримуватися вимог карантину.
Наше основне завдання - дотримання епідемічних норм. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні. Стратегію щодо подальших дій уряду, як в епідемічному, так і економічному відношенні, найближчим часом озвучить прем'єр-міністр", - повідомив Ляшко.
Він зазначив, що статистика щодо результатів карантину вихідного дня буде представлена через тиждень.
Ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам необхідно пройти наступні вихідні так, як там (у постанові про запровадження карантину вихідного дня - ред.) прописано. Це соціальна відповідальність всіх, в тому числі і бізнесу", - підсумував Ляшко.
Нагадаємо, Степанов сказав, коли влада оцінюватиме ефективність карантину вихідного дня.