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27 листопада 2020, 16:06 11

Уряд найближчим часом представить нову стратегію по COVID-19

27 листопада 2020, 16:06 11
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Це буде план дій в епідемічному та економічному відношенні
Це буде план дій в епідемічному та економічному відношенні
Фото: із відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом представить нову стратегію дій Уряду щодо ситуації з COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, жорсткого локдауну в Україні можна буде уникнути, якщо громадяни будуть дотримуватися вимог карантину.

Наше основне завдання - дотримання епідемічних норм. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні. Стратегію щодо подальших дій уряду, як в епідемічному, так і економічному відношенні, найближчим часом озвучить прем'єр-міністр", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що статистика щодо результатів карантину вихідного дня буде представлена через тиждень.

Ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам необхідно пройти наступні вихідні так, як там (у постанові про запровадження карантину вихідного дня - ред.) прописано. Це соціальна відповідальність всіх, в тому числі і бізнесу", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, Степанов сказав, коли влада оцінюватиме ефективність карантину вихідного дня.

Віктор Ляшко коронавірус уряд стратегія Деніс Шмигаль МОЗ
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