Влада "червоної" Полтави відмовилася посилювати карантин
Полтава, яка потрапила у "червону" зону, не буде посилювати карантинні обмеження. При цьому в місті можуть відкрити кінотеатри.
Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook, інформує Regionews.
"Тільки що на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки - до роботи зможуть повернутися кінотеатри", - зазначив він.
За словами Шамоти, в місті буде працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.
А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати
Як я і обіцяв – все працює. Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри. Місто продовжує працювати, люди з роботою і зарплатами – економіка працює, а не стоїть на паузі. А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати Все буде Полтава!Опубліковано Олександр Шамота Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, на секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину.