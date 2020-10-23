Влада "червоної" Полтави відмовилася посилювати карантин

Як я і обіцяв – все працює. Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри. Місто продовжує працювати, люди з роботою і зарплатами – економіка працює, а не стоїть на паузі. А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати Все буде Полтава!