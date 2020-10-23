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23 жовтня 2020, 17:15 3

Влада "червоної" Полтави відмовилася посилювати карантин

23 жовтня 2020, 17:15 3
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До роботи повернуться кінотеатри
До роботи повернуться кінотеатри
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Полтава, яка потрапила у "червону" зону, не буде посилювати карантинні обмеження. При цьому в місті можуть відкрити кінотеатри.

Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook, інформує Regionews.

"Тільки що на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки - до роботи зможуть повернутися кінотеатри", - зазначив він.

За словами Шамоти, в місті буде працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.

А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати

Як я і обіцяв – все працює. Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри. Місто продовжує працювати, люди з роботою і зарплатами – економіка працює, а не стоїть на паузі. А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати Все буде Полтава!

Опубліковано Олександр Шамота Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину.

коронавірус Україна карантин Полтава зона
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