Шмигаль доручив збільшити кількість ліжок для хворих коронавірусом

Від Києва і Харківської області чекають план, який потрібно надати Міністерству охорони здоров'я

Від Києва і Харківської області чекають план, який потрібно надати Міністерству охорони здоров'я

Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозиції щодо збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19, оскільки Харківська область і Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій з приводу заходів протидії поширенню COVID-19.

Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Також прем'єр доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом.