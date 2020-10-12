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12 жовтня 2020, 15:29 8

Шмигаль доручив збільшити кількість ліжок для хворих коронавірусом

12 жовтня 2020, 15:29 8
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Від Києва і Харківської області чекають план, який потрібно надати Міністерству охорони здоров'я
Від Києва і Харківської області чекають план, який потрібно надати Міністерству охорони здоров'я
Фото: kmu.gov.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозиції щодо збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19, оскільки Харківська область і Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій з приводу заходів протидії поширенню COVID-19.

Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Також прем'єр доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом.

коронавірус карантин Деніс Шмигаль КМДА Харківська область
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