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18 вересня 2020, 10:03 10

Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб

18 вересня 2020, 10:03 10
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За минулу добу зафіксовано 68 летальних випадків, 1573 пацієнта одужали
За минулу добу зафіксовано 68 летальних випадків, 1573 пацієнта одужали
pixabay.com
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За весь час пандемії в Україні всього захворіло 169 472 людини, з них 75 486 одужали, летальних випадків - 3468.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано: у Харківській області - 349 (Харків - 254), в Одеській області - 322 (Одеса - 146), у Тернопільській області - 311, у місті Києві - 291, у Львівській області - 205, в Івано-Франківській області - 175", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5114 випадки;
  • Волинська область — 6689 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3765 випадків;
  • Донецька область — 2313 випадків;
  • Житомирська область — 4774 випадки;
  • Закарпатська область — 9031 випадок;
  • Запорізька область — 2748 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12031 випадок;
  • Кіровоградська область — 967 випадків;
  • м. Київ — 18740 випадків;
  • Київська область — 7476 випадків;
  • Львівська область — 17869 випадків;
  • Луганська область — 706 випадків;
  • Миколаївська область — 2320 випадків;
  • Одеська область — 10924 випадки;
  • Полтавська область — 1390 випадків;
  • Рівненська область — 10917 випадків;
  • Сумська область — 2807 випадків;
  • Тернопільська область — 10705 випадків;
  • Харківська область — 14264 випадки;
  • Херсонська область — 766 випадків;
  • Хмельницька область — 4339 випадків;
  • Чернівецька область — 12793 випадки;
  • Черкаська область — 2891 випадок;
  • Чернігівська область — 3133 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набули чинності нові зони карантину.

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