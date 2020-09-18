Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб
За весь час пандемії в Україні всього захворіло 169 472 людини, з них 75 486 одужали, летальних випадків - 3468.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано: у Харківській області - 349 (Харків - 254), в Одеській області - 322 (Одеса - 146), у Тернопільській області - 311, у місті Києві - 291, у Львівській області - 205, в Івано-Франківській області - 175", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5114 випадки;
- Волинська область — 6689 випадків;
- Дніпропетровська область — 3765 випадків;
- Донецька область — 2313 випадків;
- Житомирська область — 4774 випадки;
- Закарпатська область — 9031 випадок;
- Запорізька область — 2748 випадків;
- Івано-Франківська область — 12031 випадок;
- Кіровоградська область — 967 випадків;
- м. Київ — 18740 випадків;
- Київська область — 7476 випадків;
- Львівська область — 17869 випадків;
- Луганська область — 706 випадків;
- Миколаївська область — 2320 випадків;
- Одеська область — 10924 випадки;
- Полтавська область — 1390 випадків;
- Рівненська область — 10917 випадків;
- Сумська область — 2807 випадків;
- Тернопільська область — 10705 випадків;
- Харківська область — 14264 випадки;
- Херсонська область — 766 випадків;
- Хмельницька область — 4339 випадків;
- Чернівецька область — 12793 випадки;
- Черкаська область — 2891 випадок;
- Чернігівська область — 3133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з 14 вересня в Україні набули чинності нові зони карантину.
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