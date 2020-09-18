Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб

За минулу добу зафіксовано 68 летальних випадків, 1573 пацієнта одужали

За минулу добу зафіксовано 68 летальних випадків, 1573 пацієнта одужали

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За весь час пандемії в Україні всього захворіло 169 472 людини, з них 75 486 одужали, летальних випадків - 3468.