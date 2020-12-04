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04 грудня 2020, 09:39 5

В Україні знову зросла кількість хворих COVID-19 за добу: що відомо

04 грудня 2020, 09:39 5
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Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях
Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 3 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 людині, зафіксовано 235 летальних випадків, 13 383 пацієнта одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

15 131 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник", - повідомив Степанов.

Міністр зазначив, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях

Всього за добу проведено 74 880 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 48 028, методом ІФА - 26 852.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 787 891 особа;
  • одужало – 397 809 осіб;
  • летальних випадків – 13 195;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

Нагадаємо, добою раніше підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19 в Україні, було зафіксовано 243 смерті.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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