В Україні знову зросла кількість хворих COVID-19 за добу: що відомо
В Україні за 3 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 людині, зафіксовано 235 летальних випадків, 13 383 пацієнта одужали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
15 131 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник", - повідомив Степанов.
Міністр зазначив, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях
Всього за добу проведено 74 880 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 48 028, методом ІФА - 26 852.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 787 891 особа;
- одужало – 397 809 осіб;
- летальних випадків – 13 195;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
Нагадаємо, добою раніше підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19 в Україні, було зафіксовано 243 смерті.
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