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02 грудня 2020, 13:57 13

Шмигаль заявив про позитивний ефект карантину вихідного дня: на скільки поменшало хворих

02 грудня 2020, 13:57 13
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За попередній тиждень було зафіксовано на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано
За попередній тиждень було зафіксовано на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано
Фото: КМУ
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний результат.

Про це він повідомив на засіданні уряду, пише RegioNews.

"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.

Він додав, що посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях.

"Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок, яка вже місяць знаходиться на рівні 27-28 тисяч зайнятих", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, як слідкували за дотриманням порядку на карантині вихідного дня.

уряд карантин Україна прем'єр коронавірус
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