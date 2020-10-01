Стало відомо, скільки бюджетних коштів витратили на боротьбу з COVID-19

Ефективність використання грошей ретельно перевірить Державна аудитслужба

Ефективність використання грошей ретельно перевірить Державна аудитслужба

Фото: flickr

На заходи з протидії COVID-19 з державного бюджету витратили більше 30 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає RegioNews.

Станом на 29.09.2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів. З них на охорону здоров’я використано 2,7 млрд грн з 16,3 млрд грн запланованих (або 17% виділених коштів)", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, окрім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел.

За програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я уже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 4,8 млрд грн за пов’язані із лікуванням коронавірусу послуги”, - додали в міністерстві.

Крім того, із коштів місцевих бюджетів витрачено 3,3 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 станом на 24 вересня.

Нагадаємо, на перельоти Зеленського з бюджету витратили 14 млн грн. Найдорожчий переліт Зеленського обійшовся платникам податків у понад 2,5 млн грн.