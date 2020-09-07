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07 вересня 2020, 16:39 6

У Чернівцях батьки пікетували ОДА з вимогою відкрити школи

07 вересня 2020, 16:39 6
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Також вони хочуть, щоб влада скасувала дистанційне навчання
Також вони хочуть, щоб влада скасувала дистанційне навчання
Фото: УНІАН
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У Чернівцях, які опинились у “червоній” зоні карантину, відбулася акція протесту батьків з вимогою скасувати дистанційне навчання та відкрити школи для відвідування.

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Відомо, що близько 100 жителів Чернівців та сусідніх громад зібралися під стінами ОДА з плакатами "Ми – за очне навчання”.

На думку пікетувальників, школи потрібно відкрити, тому що "діти повинні нормально навчатися”, а також з тієї причини, що "не кожен має змоги, не має ґаджети та інтернет".

Також батьки скаржаться, що через дистанційну форму навчання дітей не можуть піти з дому, зокрема, на роботу.

Вони підписались під зверненням до голови ОДА з вимогою скасувати обмеження на навчання школярів.

Нагадаємо, станом на 7 вересня у Чернівецькій області зафіксовано понад 11 тисяч випадків коронавірусу, із них 301 людина померла.

Читайте також: "Червоні” Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці: в Україні оновили зони карантину.

коронавірус карантин протест митинг Чернівецька ОДА червона зона
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