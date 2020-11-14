Зеленський проведе нараду з мерами через карантин вихідного дня - ЗМІ

Точна дата її проведення ще не відома

Точна дата її проведення ще не відома

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на джерела в Офісі президента, передає RegioNews.

Відомо, що ця нарада може відбутися вже найближчими днями.

За даними співрозмовників із Офісу Зеленського, у першу чергу до участі в нараді планують залучити мерів міст, які відмовляються дотримуватися карантину.

В Офісі президента розповіли журналістам, що точної дати цієї наради поки що немає, але вона може відбутися "сьогодні-завтра”.

Водночас співрозмовники РБК-Україна серед мерів найбільших міст сказали, що їм запрошення на бесіду з президентом поки не надходило”, - пише видання.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що розмова Зеленського із міськими головами може відбутися у форматі селекторної наради о 17:00 суботи, 14 листопада, однак потім з’явилася інформація, що її проведення перенесли на понеділок.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Він буде тривати в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків. Також у Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу. Пізніше у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.