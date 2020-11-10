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10 листопада 2020, 10:58 6

У МОЗ пояснили, навіщо в Україні запроваджують карантин "вихідного дня"

10 листопада 2020, 10:58 6
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Нині в Україні майже 480 тисяч випадків COVID-19
Нині в Україні майже 480 тисяч випадків COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Запровадження в Україні карантину "вихідного дня" покликане запобігти стрімкому поширенню коронавірусу до такого рівня, коли з напливом хворих не зможе справлятися медична система країни.

Як передає RegioNews, про це заявив на брифінгу 10 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою поширюється COVID-19. Мета одна — щоби навантаження на медичну систему було допустимим", — зазначив глава МОЗ.

Він підкреслив, що припустимим є таке навантаження, коли лікарні в регіонах будуть здатні надати допомогу всім громадянам — попри те, в якому "куточку нашої країни" вони знаходяться.

"Але медична система має межу. Максимальна кількість ліжок, а це вже 50% такого фонду, — 83 тисячі ліжко-місць — критична цифра, яку ми порахували в розрізі кожної області, лікарні, щоби не зупиняти надання медичної допомоги від інших хвороб", — зазначив Степанов.

Міністр запевнив, що медики продовжують рятувати пацієнтів від різних захворювань, у тому числі проводять хірургічні втручання.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, скільки триватиме карантин вихідного дня.

коронавірус
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