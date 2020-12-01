Івано-Франківська центральна COVID-лікарня відновила госпіталізацію хворих

Після карантину вихідного дня в Івано-Франківську реєструють зменшення захворювання на коронавірусну інфекцію та смертність від COVID-19

Після карантину вихідного дня в Івано-Франківську реєструють зменшення захворювання на коронавірусну інфекцію та смертність від COVID-19

Рixabay

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня (ЦМКЛ), яка приймає людей з підозрою на коронавірусну інфекцію, відновила госпіталізацію хворих.

Про це в Івано-Франківську під час оперативної наради повідомила начальниця управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко, пише RegioNews.

"Від сьогоднішнього дня ЦМКЛ відновила свої ургенції. У нас є достатня кількість ліжко-місць", - зазначила Бойко.

За її словами, наповненість ліжко-місць у ЦМКЛ складає 50%, в міській лікарні №1 – 80%. Киснем забезпечені 50% лікарняних ліжок. Тривають необхідні роботи для збільшення кисневих точок у медичних закладах. До середини грудня обіцяють, що киснем будуть забезпечені 80% ліжок у COVID-лікарнях.

Водночас Марія Бойко зауважила, що після карантину вихідного дня в Івано-Франківську реєструють зменшення захворювання на коронавірусну інфекцію та смертність від COVID-19.

Нагадаємо, 24 листопада Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська, яка лікує пацієнтів із COVID-19, вирішила тимчасово призупинити госпіталізацію хворих.