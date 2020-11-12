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12 листопада 2020, 20:38 5

Через COVID-19 у суддів КСУ буде працювати дистанційно

12 листопада 2020, 20:38 5
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Засідання будуть проводити онлайн з метою недопущення поширення захворювання
Засідання будуть проводити онлайн з метою недопущення поширення захворювання
Фото: із відкритих джерел
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У Конституційному Суді України зафіксовані випадки можливого зараження COVID-19, тому судді переходять на дистанційну роботу.

Про це повідомляється на сайті КСУ, передає RegioNews.

Задля надання об’єктивної інформації повідомляємо, що наразі в Конституційному Суді України зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів”, - йдеться в повідомленні.

В Конституційному Суді додали, що жодних судових засідань за участі суддів, у яких виявили захворювання або його ознаки, не відбувалося.

Нагадаємо, декілька суддів КСУ отримали позитивні тести на COVID-19.

Представник Зеленського у Конституційному суді захворів на COVID-19.

КСУ Конституційний суд коронавірус засідання карантин
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