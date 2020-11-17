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17 листопада 2020, 10:30 3

Найбільше нових випадків COVID-19 у Києві та на Дніпропетровщині

17 листопада 2020, 10:30 3
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Дані оприлюднив міністр охорони здоров’я
Дані оприлюднив міністр охорони здоров’я
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено у місті Київ - 1143 та Дніпропетровській області – 808.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Monday, November 16, 2020

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях, — написав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків COVID-19.

коронавірус COVID-19 статистика захворювання МОЗ
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