Найбільше нових випадків COVID-19 у Києві та на Дніпропетровщині

Дані оприлюднив міністр охорони здоров’я

Дані оприлюднив міністр охорони здоров’я

Фото з відкритих джерел

За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено у місті Київ - 1143 та Дніпропетровській області – 808.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Monday, November 16, 2020

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях, — написав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків COVID-19.