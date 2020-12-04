Рада прийняла закон, що спрощує доступ до вакцини від COVID-19
4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проект закону №4314, який передбачає скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення реєстрації для вакцин в Україні до 5 днів.
Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
Законопроект підтримали 270 народних депутатів.
Він подовжує строк дії закону України № 539-IX, який передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину.
Реєстрація вакцин, лікарських засобів та імунобіологічних препаратів буде відбуватися за спрощеною процедурою за умови, що вони зареєстровані компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або зареєстровані компетентним органом Європейського Союзу.
Нагадаємо, Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19.