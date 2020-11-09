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09 листопада 2020, 11:59 2

В Україні побільшало областей, де COVID-ліжка заповнені на понад 70%

09 листопада 2020, 11:59 2
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Всього в Україні введено вже 45 128 лікарняних ліжок для COVID-19
Всього в Україні введено вже 45 128 лікарняних ліжок для COVID-19
Рixabay
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В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в восьми областях. В середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (92,5%), Рівненській (82,9%), Одеській (73,6%), Чернігівській (73,8%), Донецькій (72%), Запорізької (71,4%), Вінницькій (70,8%) та Сумській (70,1%) областях. У Києві зайняті 58,2% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 128 лікарняних ліжок для COVID-19.

Також в Україні продовжує зростання показник захворюваності COVID-19. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 315,3 при нормі в 40, тоді як днем ​​раніше - 306,8. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 631,6. У Києві показник становить 356,1.

Нагадаємо, 8 листопада було зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

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коронавірус Україна карантин МОЗ лікарні
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