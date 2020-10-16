Препарат для лікування COVID-19 надійде в регіони України вже на наступному тижні - МОЗ

Держава закуповує препарат для 28 тисяч пацієнтів

Держава закуповує препарат для 28 тисяч пацієнтів

Фото: з відкритих джерел

До кінця наступного тижня очікується поставка в області України препарату "Ремдесивір", який використовують при лікуванні коронавірусу. У МОЗ заявляють, що отримають 18 тисяч доз даного лікарського засобу.

Як передає RegioNews, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за його даними, закупленого препарату повинно вистачити для 28 тисяч пацієнтів.

Крім того, за словами міністра, уряд виділив додаткові кошти для закупівлі вакцин від грипу і пневмококової інфекції для медиків, працівників освіти, поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії і прикордонників.

Загальна кількість доз, яку ми закуповуємо 1 мільйон 410 тисяч. Зараз закупівля йде через міжнародну організацію, яка виходить на ринок. В нас вже є підтвердження близько 100 тисяч доз, ще чекаємо 160 тисяч доз. Це за бюджетні кошти, щоб ми могли вакцинувати групи ризику", - сказав голова МОЗ.

Раніше повідомлялося, що вже близько двох місяців в Україні пацієнтам ставлять діагноз COVID-19 без позитивних ПЛР-тестів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 6 тисяч нових випадків COVID-19.

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