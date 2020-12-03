У МОЗ розповіли про кількість нових хворих COVID-19 за добу

За минулу добу одужала рекордна кількість людей - 15 372

За минулу добу одужала рекордна кількість людей - 15 372

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу підтвердили 14 496 нових випадків COVID-19, було зафіксовано 243 летальних випадки, госпіталізовано 1739 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Відомо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 772 760 осіб;

одужало – 384 426 осіб;

летальних випадків – 12 960;

проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

Нагадаємо, добою раніше в Україні коронавірус виявили у 13 141 людини, госпіталізували 1 447 осіб.

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