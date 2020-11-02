Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на COVID-19

Віталій Федорів перебуває на самоізоляції

Віталій Федорів перебуває на самоізоляції

Фото: Facebook

Про це сам Віталій Федорів повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами очільника ОДА, він почувається задовільно і лікується на самоізоляції вдома.

Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил", - написав Федорів.

Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним... Posted by Віталій Федорів on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, новообраний мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Граждан захворів на COVID-19, тому почне виконувати свої обов'язки після одужання.

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