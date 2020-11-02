Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на COVID-19
Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус.
Про це сам Віталій Федорів повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
За словами очільника ОДА, він почувається задовільно і лікується на самоізоляції вдома.
Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря.
Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил", - написав Федорів.
Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним...Posted by Віталій Федорів on Sunday, November 1, 2020
Нагадаємо, новообраний мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Граждан захворів на COVID-19, тому почне виконувати свої обов'язки після одужання.
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Також повідомлялося, що у Борисполі проведуть повторні вибори з-за смерті кандидата в мери Анатолія Федорчука.