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02 листопада 2020, 09:58 71

Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на COVID-19

02 листопада 2020, 09:58 71
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Віталій Федорів перебуває на самоізоляції
Віталій Федорів перебуває на самоізоляції
Фото: Facebook
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Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірус.

Про це сам Віталій Федорів повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами очільника ОДА, він почувається задовільно і лікується на самоізоляції вдома.

Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря.

Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил", - написав Федорів.

Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним...

Posted by Віталій Федорів on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, новообраний мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Граждан захворів на COVID-19, тому почне виконувати свої обов'язки після одужання.

Учора, 1 листопада стало відомо, що колишній мер Павлограда Іван Метелиця помер від COVID-19.

30 жовтня мер міста Новгород-Сіверський Чернігівської області, Олег Бондаренко помер у віці 47 років від COVID-19. Тому в місті відбудуться повторні вибори.

28 жовтня чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Також повідомлялося, що у Борисполі проведуть повторні вибори з-за смерті кандидата в мери Анатолія Федорчука.

коронавірус Івано-Франківськ COVID-19 ОДА Федорів Віталій
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