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17 листопада 2020, 16:51 7

Помер народний артист України Роман Віктюк

17 листопада 2020, 16:51 7
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Режисер помер на 85-му році життя.
Режисер помер на 85-му році життя.
Фото зі сторінки в Facebook Театра Романа Віктюка
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Радянський, український і російський театральний режисер помер у лікарні, куди був госпіталізований з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Театр Романа Віктюка.

Про втрату повідомили в дирекції московського Театру Романа Віктюка.

Сьогодні, 17 листопада 2020 року, на 85-му році від нас пішов наш Майстер – великий, неперевершений режисер, учитель, геній, глиба, чарівник, який, здавалося, має бути вічно, - повідомили в театрі.

Відомо, що спочатку його помістили у відділення терапії, проте потім стан режисера погіршився, і його перевели в реанімацію.

Не стало Романа Григорьевича Виктюка Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий,...

Posted by Театр Романа Виктюка on Tuesday, November 17, 2020

Роман Віктюк - радянський, український і російський театральний режисер. Він народився в жовтні 1936 року у Львові. За своє життя режисер поставив понад 250 вистав, створених у театрах України, Литви, Латвії, Росії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

Віктюк - народний артист України (2006), народний артист Росії (2009).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу.

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