09:04  11 грудня
В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу
08:42  11 грудня
Заступник Авакова Геращенко заразився коронавірусом
08:11  11 грудня
Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 09:04 7

В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу

11 грудня 2020, 09:04 7
Читайте также на русском языке
Зафіксовано 285 смертей
Зафіксовано 285 смертей
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 10 грудня підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

13 514 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Крім того, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 872 228 осіб;
  • одужало – 480 348 осіб;
  • летальних випадків – 14 755;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

Нагадаємо, що за 9 грудня в Україні підтвердили 13 371 новий випадок хвороби COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус вірус карантин МОЗ Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »