В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу
Зафіксовано 285 смертей
Зафіксовано 285 смертей
В Україні за 10 грудня підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
13 514 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Крім того, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 872 228 осіб;
- одужало – 480 348 осіб;
- летальних випадків – 14 755;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
Нагадаємо, що за 9 грудня в Україні підтвердили 13 371 новий випадок хвороби COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум