В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу

Зафіксовано 285 смертей

Зафіксовано 285 смертей

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 10 грудня підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

13 514 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Крім того, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 872 228 осіб;

одужало – 480 348 осіб;

летальних випадків – 14 755;

проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

Нагадаємо, що за 9 грудня в Україні підтвердили 13 371 новий випадок хвороби COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).