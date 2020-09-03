В Умані встановлять пункти контролю за дотриманням карантину

Також у місті діятимуть мобільні моніторингові групи

Також у місті діятимуть мобільні моніторингові групи

Фото: Facebook

З 10 вересня в Умані почнуть діяти тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину у місцях паломництва хасидів.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Цебрій, передає RegioNews.

Сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради, під час якої депутати прийняли рішення "Про захист населення м. Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 і посилення протиепідемічних заходів на території міста", - написав він.

За словами Цебрія, на цих пунктах будуть чергувати працівники Нацполіції, ДСНС, Державної міграційної служби, Держпродспоживслужби та уповноважені посадові особи.

Цебрій додав, що вже за тиждень в місті будуть встановлені п'ять тимчасових пунктів.

На них будуть проводити роз'яснювальну роботу про необхідність дотримання протиепідемічних заходів, і в разі необхідності - будуть перевіряти документи, які дозволяють особі перебувати на території України.

Також у пунктах контролю будуть здійснювати температурний скринінг і огляд людей, речей і транспортних засобів, складати протоколи про адміністративні та інші порушення.

Крім того, у місті діятимуть мобільні моніторингові групи з такими ж повноваженнями.

Нагадаємо, в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи, правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину.