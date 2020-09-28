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28 вересня 2020, 15:45 4

У Харкові сесію облради перенесли через COVID-19

28 вересня 2020, 15:45 4
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Сесія Харківської міської ради також ще не призначена
Сесія Харківської міської ради також ще не призначена
Фото: flickr
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Пленарне засідання сесії Харківської обласної ради, яке планувалося на 1 жовтня, перенесли на 15 жовтня.

Відповідне розпорядження 28 вересня підписав голова Харківської облради Сергій Чернов, передає RegioNews.

Перенесення засідання відкладається у зв'язку із загостренням ситуації з поширення у Харкові та Харківській області коронавірусу та збільшенням випадків захворювання.

Провести пленарне засідання XХVІ сесії обласної ради 15 жовтня 2020 року о 10.00 в залі засідань Будинку рад (м. Харків, вул. Сумська, 64), реєстрацію депутатів розпочати о 09.00", - йдеться в документі.

Відомо, що сесія Харківської міської ради також ще не призначена. Її планували провести 23 вересня, але відклали через хворобу міського голови Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, за крісло мера Харкова будуть боротися 15 кандидатів, комісія завершила прийом документів 24 вересня.

коронавірус засідання Харьків облрада сесія
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