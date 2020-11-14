Глава МОЗ Степанов заявив, що не буде депутатом Одеської облради

Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”

Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”

Фото: із відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який був обраний депутатом Одеської обласної ради, відмовився від мандату.

Про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.

У вересні він заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

11 листопада стало відомо, що міністр охорони здоров’я Степанов став депутатом облради Одеси.