Глава МОЗ Степанов заявив, що не буде депутатом Одеської облради
Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”
Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який був обраний депутатом Одеської обласної ради, відмовився від мандату.
Про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.
Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.
У вересні він заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".
11 листопада стало відомо, що міністр охорони здоров’я Степанов став депутатом облради Одеси.
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