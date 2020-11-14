10:22  14 листопада
Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19
11:39  14 листопада
У Харкові суд скасував результати виборів до міської ради
10:08  14 листопада
В зоні ООС нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2020, 12:14 6

Глава МОЗ Степанов заявив, що не буде депутатом Одеської облради

14 листопада 2020, 12:14 6
Читайте также на русском языке
Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”
Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який був обраний депутатом Одеської обласної ради, відмовився від мандату.

Про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.

У вересні він заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

11 листопада стало відомо, що міністр охорони здоров’я Степанов став депутатом облради Одеси.

Максим Степанов міністр МОЗ Одеса горсовет депутат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харкові суд скасував результати виборів до міської ради
14 листопада 2020, 11:39
В Івано-Франківську теж "скасували” вихідні, щоб обійти карантин
14 листопада 2020, 11:24
Карантин неминучий: МОЗ відреагувало на рішення Львова скасувати вихідні
14 листопада 2020, 11:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »