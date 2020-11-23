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23 листопада 2020, 11:09 14

В Україні збільшується кількість COVID-госпіталізованих та не вистачає ліжок із киснем - Степанов

23 листопада 2020, 11:09 14
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Напружена ситуація із заповненням ліжок у лікарнях спостерігається в Києві, Черкаській області, Харківській області
Напружена ситуація із заповненням ліжок у лікарнях спостерігається в Києві, Черкаській області, Харківській області
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в країні стрімко зростає кількість людей, яких госпіталізували з COVID-19. За минулий тиждень госпіталізували 10 тисяч 597 осіб проти 9 653 на позаминулому тижні.

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Збільшилася кількість людей, які були госпіталізовані. За минулий тиждень було госпіталізовано 10 тис. 597 осіб проти 9 653 осіб на позаминулому тижні", - заявив міністр.

За його словами, в деяких регіонах є проблеми з заповненням ліжок у лікарнях, оскільки там напружена ситуація.

У нас є регіони, в яких ситуація достатньо напружена по кількості вільних ліжок. Якщо цілком по країні, наприклад, у нас 12 тис. 168 ліжок вільних, які забезпечені киснем, то є регіони, де у нас є напружена ситуація. Що це за регіони? Це і місто Київ, і Черкаська область, Харківська область. Ми вважаємо, що там їх недостатня кількість", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за 22 листопада коронавірус виявили у 10 945 осіб, зафіксовано 124 летальних випадків.

коронавірус карантин МОЗ лікарні Максим Степанов
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