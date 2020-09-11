В Україні 90% хворих COVID-19 є людьми похилого віку та з хронічними хворобами - МОЗ
За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, переважна більшість хворих на COVID-19 в Україні це люди похилого віку та ті, що мають хронічні хвороби.
Як повідомляє Regionews, про це Ляшко заявив в ефірі ток-шоу "Народ проти”.
90% серед захворілих — це люди похилого віку, це люди із хронічними хворобами: діабет, серцево-судинні захворювання, тому коли ми виконуємо протиепідеміологічні норми, коли ми одягаємо маску ми у першу чергу проявляємо турботу про наших..бабусь та дідусів та інших людей похилого віку”, — розповів Ляшко.
Окрім того, він додав, що йому не соромно за введення жорстких карантинних обмежень у березні.
"Березень, квітень — ми бачимо по країні поодинокі випадки, бачимо Західну Європу з колапсом системи охорони здоров’я. Їх системам охорони здоров’я нікуди привозити і госпіталізувати людей, вірус новий, невідомо, як він себе поведе, всі країни застосовують безпрецедентні заходи... Чи буде мені соромно? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні ввели карантинні обмеження”, — сказав Ляшко у відповідь на питання про те, чи готовий він визнати помилки влади в боротьбі з коронавірусом.
За його словами, нинішня система охорони здоров’я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні.
Сьогодні медична система України готова надавати медичну допомогу всім хто її потребує”, — наголосив Ляшко.
Нагадаємо, за весь час пандемії в країні захворіло 145 612 осіб, з них 65 877 одужали, летальних випадків - 3023.