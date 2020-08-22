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22 серпня 2020, 13:11 3

"Складна ситуація, вакцини ще немає": Зеленський про готовність України до другої хвилі COVID-19

22 серпня 2020, 13:11 3
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Голова держави закликав громадян поставитися до захворювання з усією серйозністю
Голова держави закликав громадян поставитися до захворювання з усією серйозністю
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів про готовність української медицини до другої хвилі коронавірусной інфекції.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на запис інтерв'ю.

За словами президента, безпека людей це "питання тільки до наших людей".

Якщо вони все ж зрозуміють, що COVID-19 – це не грип, це складна ситуація, вакцини ще немає. Ця історія, що всі країни домовляються один з одним про те, що ми будемо першими в черзі і ось з дня на день з'явиться вакцина – це все чутки", - зауважив Зеленський.

Як зазначає президент, дійсно є декілька країн, у яких майже готова вакцина, але все одно ніхто не знає чітких термінів, коли буде та, чи інша вакцина передана в країну, коли буде налагоджено виробництво.

Повірте, Міністерство закордонних справ, і Міністерство охорони здоров'я – всі кажуть, що ми записані в усі черги. Але все це, тим не менше, при всій повазі до наших різних країн-партнерів, все це поки що слова, розробки, обіцянки", - підкреслив голова держави.

Президент вважає, що в Україні повноцінної першої хвилі не було і ось тільки зараз вона настала і йде зростання кількості хворих.

Першу хвилю ми просто збили, в Україні її не було, в той час, коли вона була в Європі. Це пов'язано з тим, що ми приймали людей додому, ми не блокували, ми їх повертали додому. Люди! Допоможіть медикам. Будьте розумні. Легко, на ногах легко, крім дітей, ніхто нічого не переносить. Все це маячня", - закликав людей Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу виявлено 2 328 нових випадків інфікування коронавірусом, 37 хворих померло і 657 одужали.

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