Заборона дискотек та нічних клубів: у Миколаєві та Сумах посилили карантин
У Сумській територіальній громаді посилили карантин і заборонили діяльність нічних клубів, проведення концертів та дискотек.
Про це повідомляє комісія з ТЕБ та НС Сумської міської ради, передає RegioNews.
У місті заборонили проведення концертів, роботу нічних клубів, кафе та ресторанів із дискотеками і концертами.
Також заборонена робота закладів харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, у цей час можлива лише доставка.
Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, за можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі у режимі онлайн”, - йдеться в повідомленні.
Також згідно із повідомленням Миколаївської міської ради, з 7 вересня у місті та кількох районах області посилюють карантинні обмеження.
Відтепер в Миколаєві забороняється діяльність хостелів і робота після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування крім здійснення доставки та замовлень на винос.
Обмеження діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області.
Нагадаємо, в Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19.
Поліції доручили реагувати на саботаж місцевою владою вимог карантину, про всі випадки порушень поліція буде доповідати Кабміну.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо,