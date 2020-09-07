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07 вересня 2020, 20:45 10

Заборона дискотек та нічних клубів: у Миколаєві та Сумах посилили карантин

07 вересня 2020, 20:45 10
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Обидва міста потрапили до "жовтої” зони карантину
Обидва міста потрапили до "жовтої” зони карантину
Фото: flickr
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У Сумській територіальній громаді посилили карантин і заборонили діяльність нічних клубів, проведення концертів та дискотек.

Про це повідомляє комісія з ТЕБ та НС Сумської міської ради, передає RegioNews.

У місті заборонили проведення концертів, роботу нічних клубів, кафе та ресторанів із дискотеками і концертами.

Також заборонена робота закладів харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, у цей час можлива лише доставка.

Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, за можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі у режимі онлайн”, - йдеться в повідомленні.

Також згідно із повідомленням Миколаївської міської ради, з 7 вересня у місті та кількох районах області посилюють карантинні обмеження.

Відтепер в Миколаєві забороняється діяльність хостелів і робота після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування крім здійснення доставки та замовлень на винос.

Обмеження діятимуть на території Вознесенська, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області.

Нагадаємо, в Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Поліції доручили реагувати на саботаж місцевою владою вимог карантину, про всі випадки порушень поліція буде доповідати Кабміну.

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Нагадаємо,

коронавірус карантин Суми Миколаїв Сумська область
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