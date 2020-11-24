Кошти на допомогу українському бізнесу візьмуть з Covid-фонду – радник Зеленського

Олег Устенко вважає, що "там є гроші"

Олег Устенко вважає, що "там є гроші"

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Фінансування українського бізнесу на час карантину буде відбуватися за рахунок Фонду з боротьби з Covid-19.

Про це сказав Олег Устенко в коментарі Інтерфакс-Україна, повідомляє RegioNews.

Радник президента Олег Устенко запевнив, що Міністерство фінансів цілком спроможне виконати пункти, які озвучив Володимир Зеленський.

Йдеться про можливість використовувати кошти Фонду з боротьбі з Covid-19, там є гроші, - сказав він.

Олег Устенко вважає, що частину коштів з фонду необхідно виділити на компенсації за карантин вихідного дня. "Також буде передбачено додаткові заходи на випадок введення повного локдауну", – зауважив радник президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський пообіцяв українцям компенсацію по ЄСВ.