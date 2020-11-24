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24 листопада 2020, 20:56 29

Кошти на допомогу українському бізнесу візьмуть з Covid-фонду – радник Зеленського

24 листопада 2020, 20:56 29
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Олег Устенко вважає, що "там є гроші"
Олег Устенко вважає, що "там є гроші"
Фото з відкритих джерел
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Фінансування українського бізнесу на час карантину буде відбуватися за рахунок Фонду з боротьби з Covid-19.

Про це сказав Олег Устенко в коментарі Інтерфакс-Україна, повідомляє RegioNews.

Радник президента Олег Устенко запевнив, що Міністерство фінансів цілком спроможне виконати пункти, які озвучив Володимир Зеленський.

Йдеться про можливість використовувати кошти Фонду з боротьбі з Covid-19, там є гроші, - сказав він.

Олег Устенко вважає, що частину коштів з фонду необхідно виділити на компенсації за карантин вихідного дня. "Також буде передбачено додаткові заходи на випадок введення повного локдауну", – зауважив радник президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський пообіцяв українцям компенсацію по ЄСВ.

бізнес фонд компенсація COVID-19 президент
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