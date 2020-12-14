МОЗ назвало регіони із найвищим показником захворюваності на COVID-19

У Києві та ще чотирьох областях завантаженість ліжок для пацієнтів перевищує 50%

У Києві та ще чотирьох областях завантаженість ліжок для пацієнтів перевищує 50%

Фото: flickr

Станом на 14 грудня в Україні найвищі показники захворюваності на коронавірус зафіксовано в Києві, а також у Запорізькій, Черкаській, Чернігівській, Київській та Сумській областях.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Так, за минулі два тижні найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Києві — 746 осіб на 100 тисяч населення.

Також високий рівень захворюваності спостерігається у Черкаській (731,3 на 100 тис. населення), Чернігівській (609,6), Сумській (707,1), Запорізькій (705,1) та Київській (646,9) областях.

В середньому по Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 450,4 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень в Україні упродовж останніх 5 днів складає 43,3%, у Києві цей показник досяг позначки 51,3%.

По регіонах найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок спостерігається у Миколаївській області (64,7%), а також у Херсонській (51,3%), Черкаській (56,5) та Чернігівській (52,4).

Нагадаємо, 14 грудня в Україні після вихідних різко знизився добовий показник COVID-19, всього зафіксували 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби.