Степанов пояснив навіщо Україні тритижневий локдаун

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі "Свободи слова".

Він зазначив, що ситуацію із захворюваністю погіршує загострення по грипу.

Нам треба локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун тому, що окрім ситуації з ковідом, яка в нас є, у нас є сезонні загострення по грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.