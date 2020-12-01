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01 грудня 2020, 09:02 15

Степанов пояснив навіщо Україні тритижневий локдаун

01 грудня 2020, 09:02 15
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Загострення грипу також накладається на загальну ситуацію з COVID-19
Загострення грипу також накладається на загальну ситуацію з COVID-19
Фото: з відкритих джерел
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На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україні необхідний тритижневий локдаун, оскільки це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус до лютого.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ефірі "Свободи слова".

Він зазначив, що ситуацію із захворюваністю погіршує загострення по грипу.

Нам треба локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун тому, що окрім ситуації з ковідом, яка в нас є, у нас є сезонні загострення по грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, коли Кабмін прийме рішення про посилення карантину.

коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов Обмеження локдаун
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