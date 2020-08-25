Два депутати Верховної ради України захворіли на коронавірус - Разумков

Він не уточнив прізвища інфікованих

Він не уточнив прізвища інфікованих

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що через захворювання двох нардепів на коронавірус доступ журналістів в кулуари буде обмежений.

Про це він сказав під час брифінгу після позачергового засідання парламенту, передає RegioNews.

На скільки мені відомо, - два (хворіють, - ред.)", - зазначив спікер парламенту.

Голова ВР зазначив, що з цієї причини журналістам знову обмежать доступ до кулуарів.

Нагадаємо, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.

Раніше повідомлялось, що Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", яке регулює роботу представників ЗМІ у будівлі парламенту.